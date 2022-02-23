Бойовики зізналися, що самі обстрілювали мирних жителів та Луганську ТЕС

18:44 22 лютий Київ, Україна





На оприлюднених записах бойовики визнають, що самі влаштовують провокації та обстрілюють мирне населення, обговорюють накопичення військ РФ, у тому числі із залученням чеченців "полку Кадирова", розповідають, що самі бойовики потрапили «в будку в Росії» (пізніше ФСБ назвала це « обстрілом прикордонного пункту РФ у Ростовській області»_ і дивуються з того, що сили ЗСУ не ведуться на провокаційні обстріли.



Також, згідно з записами, бойовики підтверджують, що їхні снаряди потрапили до Луганської теплоелектростанції (ТЕС). Співробітники Служби безпеки України (СБУ) під час контррозвідувальної роботи отримали розмови сепаратистів так званих Л/ДНР.На оприлюднених записах бойовики визнають, що самі влаштовують провокації та обстрілюють мирне населення, обговорюють накопичення військ РФ, у тому числі із залученням чеченців "полку Кадирова", розповідають, що самі бойовики потрапили «в будку в Росії» (пізніше ФСБ назвала це « обстрілом прикордонного пункту РФ у Ростовській області»_ і дивуються з того, що сили ЗСУ не ведуться на провокаційні обстріли.Також, згідно з записами, бойовики підтверджують, що їхні снаряди потрапили до Луганської теплоелектростанції (ТЕС).

У повідомленні наголошується, що матеріали розсекретили та оприлюднили з дозволу слідчих СБУ, щоб показати, хто справді відповідальний за нагнітання ситуації на сході України.

Нагадуємо, що внаслідок обстрілу вранці 22 лютого Луганська ТЕС перестала працювати, внаслідок чого місто Щастя та прилеглі населені пункти опинилися без води, тепла та світла.. Загальна кількість споживачів без світла – майже 46 000.