Боевики открыли огонь по украинским позициям

15:34 16 травня Київ, Україна

Російські бойовики попитлся загострити ситуацію, в суботу 16 травня, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь по українських позиціях в районі Новгородського

Про це повідомляє прес-центр Міністерства оборони.

Як зазначається, недалеко від цього населеного пункту окупанти обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил з міномета 120-го калібру, випустивши 30 хв.

"Однак наші воїни були напоготові і відповіли на цей мінометний обстріл з станкових протитанкових гранатометів, не допустивши втрат в своїх рядах. Втрати ворога уточнюються. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - йдеться в повідомленні.
 
Уточнюється, що захворювань коронавирусной інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом минулої доби на Донбасі бойовики провели 9 обстрілів із застосуванням забороненого Мінськом озброєння. В результаті цього двоє військовослужбовців зі складу ООС отримали поранення.

Також нагадаємо, що в Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи, куди РФ "запросила" так званих представників окупованих районів Донецької та Луганської областей Владислава Дейнего і Наталю Никонорова. Як виявилося, так звані "представники ОРДЛО" мають громадянство Росії.