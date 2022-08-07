Боевики открыли огонь по украинским позициям

15:34 16 травня Київ, Україна

Російські бойовики попитлся загострити ситуацію, в суботу 16 травня, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь по українських позиціях в районі Новгородського

Про це повідомляє прес-центр Міністерства оборони.



Як зазначається, недалеко від цього населеного пункту окупанти обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил з міномета 120-го калібру, випустивши 30 хв.



"Однак наші воїни були напоготові і відповіли на цей мінометний обстріл з станкових протитанкових гранатометів, не допустивши втрат в своїх рядах. Втрати ворога уточнюються. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що захворювань коронавирусной інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.