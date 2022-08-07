Боевики открыли огонь по украинским позициям

Російські бойовики попитлся загострити ситуацію, в суботу 16 травня, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь по українських позиціях в районі Новгородського
Про це повідомляє прес-центр Міністерства оборони.
Як зазначається, недалеко від цього населеного пункту окупанти обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил з міномета 120-го калібру, випустивши 30 хв.
Уточнюється, що захворювань коронавирусной інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом минулої доби на Донбасі бойовики провели 9 обстрілів із застосуванням забороненого Мінськом озброєння. В результаті цього двоє військовослужбовців зі складу ООС отримали поранення.
Також нагадаємо, що в Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи, куди РФ "запросила" так званих представників окупованих районів Донецької та Луганської областей Владислава Дейнего і Наталю Никонорова. Як виявилося, так звані "представники ОРДЛО" мають громадянство Росії.
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