Бойовики обстріляли житловий сектор Авдіївки

14:59 01 липня Київ, Україна

Окупаційні війська РФ обстріляли цивільну інфраструктуру Авдіївки, застосувавши важке озброєння, під обстріл потрапив приватний сектор.

Про це повідомляє пресслужба штабу Операції об'єднаних сил.





Окупанти використовували заборонені Мінськими домовленостями 122-міліметрові артилерійські системи і міномети калібру 120 мм. Через обстріли постраждали декілька приватних будинків місцевих жителів. Один будинок зруйнований пожежею.

Міни та снаряди пошкодили прилеглі домогосподарства. Ніхто з мирних жителів не постраждав.

Про обстріл українська сторона Спільного центру з контролю і координації за припиненням вогню поінформувала СММ ОБСЄ.