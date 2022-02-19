Бойовики обстріляли Станицю Луганську, снаряд влучив у дитячий садок

Внаслідок обстрілу проросійськими бойовиками Станиці Луганської снаряд влучив у будівлю дитячого садка, також пошкодження зазнала і комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення. Військовослужбовці ООС оперативно евакуювали мирних жителів в укриття.
Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил (ООС).
Обстріл розпочався о 9-й годині ранку. Снаряд, як зазначають, влучив прямо у будівлю дитячого садка.
Троє працівників отримали контузії, зараз вони перебувають у лікарні у шоковому стані. Серед дітей поранених та травмованих немає, бо снаряд потрапив до музичної зали, де не проходили заняття.
Фото обстріляного росіянами дитячого садка у Станиці Луганській прямо зараз розганяють по телеграм-каналах РФ та "ЛДНР", запевняючи, що дитячий садок знаходиться в "ЛНР" і його обстріляли ЗСУ.
Фото обстріляного росіянами дитячого садка у Станиці Луганській прямо зараз розганяють по телеграм-каналах РФ та "ЛДНР", запевняючи, що дитячий садок знаходиться в "ЛНР" і його обстріляли ЗСУ.
Для підтвердження того, що обстріл дійсно був у Станиці Луганській, ось фотографії цієї ж кімнати з групи самого дитячого садка.
Напередодні у штабі ООС повідомили про те, що бойовики обстріляли з мінометів Станицю Луганську та Новозванівку, а всього минулої доби зафіксували 8 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. З початку 17 лютого було зафіксовано вже 2 порушення застосуванням забороненого озброєння.
Нагадаємо, що минулого року влітку від обстрілу загинув мешканець села Новоселівка Друга на Донеччині. Обстрілювали терористи й місто Красногорівка, де один із снарядів влучив у багатоквартирний будинок, а також Мар'їнку, де снаряд потрапив до лікарні, в якій перебували 45 хворих на ковід та пневмонію.
Усього за шість місяців минулого року на Донбасі отримали поранення та загинули 62 особи.
Усього за шість місяців минулого року на Донбасі отримали поранення та загинули 62 особи.
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