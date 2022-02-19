Бойовики обстріляли Станицю Луганську, снаряд влучив у дитячий садок

10:53 17 лютий Київ, Україна

Внаслідок обстрілу проросійськими бойовиками Станиці Луганської снаряд влучив у будівлю дитячого садка, також пошкодження зазнала і комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення. Військовослужбовці ООС оперативно евакуювали мирних жителів в укриття.

Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил (ООС).

Обстріл розпочався о 9-й годині ранку. Снаряд, як зазначають, влучив прямо у будівлю дитячого садка.





Фото обстріляного росіянами дитячого садка у Станиці Луганській прямо зараз розганяють по телеграм-каналах РФ та "ЛДНР", запевняючи, що дитячий садок знаходиться в "ЛНР" і його обстріляли ЗСУ. Троє працівників отримали контузії, зараз вони перебувають у лікарні у шоковому стані. Серед дітей поранених та травмованих немає, бо снаряд потрапив до музичної зали, де не проходили заняття.

Для підтвердження того, що обстріл дійсно був у Станиці Луганській, ось фотографії цієї ж кімнати з групи самого дитячого садка.

Напередодні у штабі ООС повідомили про те, що бойовики обстріляли з мінометів Станицю Луганську та Новозванівку, а всього минулої доби зафіксували 8 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. З початку 17 лютого було зафіксовано вже 2 порушення застосуванням забороненого озброєння.

"Військовослужбовці контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання щодо відбиття та стримування збройної агресії Російської Федерації", - запевнили в ООС.

Нагадаємо, що минулого року влітку від обстрілу загинув мешканець села Новоселівка Друга на Донеччині. Обстрілювали терористи й місто Красногорівка, де один із снарядів влучив у багатоквартирний будинок, а також Мар'їнку, де снаряд потрапив до лікарні, в якій перебували 45 хворих на ковід та пневмонію.



Усього за шість місяців минулого року на Донбасі отримали поранення та загинули 62 особи.