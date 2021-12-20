Бойовики на Донбасі перекидають важку техніку та снайперів на передову - розвідка

15:18 07 грудень Київ, Україна

Підконтрольні Росії бойовики на Донбасі збільшують кількість артилерійських установок, танків та бойових машин піхоти поблизу лінії зіткнення. Про це у вівторок, 7 грудня, повідомляє пресслужба Міноборони України з посиланням на дані розвідки.



У Міноборони вказують, що це відбувається з порушенням мінських домовленостей щодо відведення важкого озброєння. Також повідомляється, що бойовики збільшили кількість "снайперських пар" на передових позиціях, які готові завдавати втрат особовому складу Об'єднаних сил, знищувати елементи відеоспостереження та провокувати вогонь у відповідь.

"Зі снайперами з'єднань та частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів, які не залучені до виконання бойових завдань, проводяться тренувальні збори під керівництвом кадрових військовослужбовців ЗС РФ", - зазначили у Міноборони України.

Військова активність РФ неподалік кордонів з Україною

Нагадаємо, 3 грудня американське видання The Washington Post з посиланням на дані американської розвідки повідомило, що Росія розробляє план наступу на Україну на кількох фронтах вже наступного року. Зокрема, плани Москви "передбачають широке переміщення ста батальйонних тактичних груп із приблизно 175 тисячами людей, а також бронетехніки та артилерії", - сказав представник Адміністрації США на умовах анонімності.



Про дані американської розвідки, за якими РФ може задіяти до 175 тисяч військових для вторгнення в Україну, повідомило агентство AP в суботу, 4 грудня. За цією інформацією, приблизно половина цієї кількості військових вже знаходиться поблизу кордону з Україною, а ймовірний наступ можливий вже на початку 2022 року.