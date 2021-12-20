Бойовики на Донбасі перекидають важку техніку та снайперів на передову - розвідка

Підконтрольні Росії бойовики на Донбасі збільшують кількість артилерійських установок, танків та бойових машин піхоти поблизу лінії зіткнення. Про це у вівторок, 7 грудня, повідомляє пресслужба Міноборони України з посиланням на дані розвідки.
У Міноборони вказують, що це відбувається з порушенням мінських домовленостей щодо відведення важкого озброєння. Також повідомляється, що бойовики збільшили кількість "снайперських пар" на передових позиціях, які готові завдавати втрат особовому складу Об'єднаних сил, знищувати елементи відеоспостереження та провокувати вогонь у відповідь.
У Міноборони вказують, що це відбувається з порушенням мінських домовленостей щодо відведення важкого озброєння. Також повідомляється, що бойовики збільшили кількість "снайперських пар" на передових позиціях, які готові завдавати втрат особовому складу Об'єднаних сил, знищувати елементи відеоспостереження та провокувати вогонь у відповідь.
Військова активність РФ неподалік кордонів з Україною
Нагадаємо, 3 грудня американське видання The Washington Post з посиланням на дані американської розвідки повідомило, що Росія розробляє план наступу на Україну на кількох фронтах вже наступного року. Зокрема, плани Москви "передбачають широке переміщення ста батальйонних тактичних груп із приблизно 175 тисячами людей, а також бронетехніки та артилерії", - сказав представник Адміністрації США на умовах анонімності.
Про дані американської розвідки, за якими РФ може задіяти до 175 тисяч військових для вторгнення в Україну, повідомило агентство AP в суботу, 4 грудня. За цією інформацією, приблизно половина цієї кількості військових вже знаходиться поблизу кордону з Україною, а ймовірний наступ можливий вже на початку 2022 року.
Нагадаємо, 3 грудня американське видання The Washington Post з посиланням на дані американської розвідки повідомило, що Росія розробляє план наступу на Україну на кількох фронтах вже наступного року. Зокрема, плани Москви "передбачають широке переміщення ста батальйонних тактичних груп із приблизно 175 тисячами людей, а також бронетехніки та артилерії", - сказав представник Адміністрації США на умовах анонімності.
Про дані американської розвідки, за якими РФ може задіяти до 175 тисяч військових для вторгнення в Україну, повідомило агентство AP в суботу, 4 грудня. За цією інформацією, приблизно половина цієї кількості військових вже знаходиться поблизу кордону з Україною, а ймовірний наступ можливий вже на початку 2022 року.
На 7 грудня заплановано віртуальний саміт Байдена та російського президента Володимира Путіна, під час якого, зокрема, йтиметься про Україну. У НАТО та ЄС неодноразово висловлювали стурбованість нарощуванням військ на кордоні з Україною та закликають Росію до дипломатії. У Москві ж заперечують інформацію про підготовку ймовірного нападу та запевняють, що не зацікавлені в жодних конфліктах.
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