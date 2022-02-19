Бойовики на Донбасі оголосили про евакуацію людей до Росії

18:09 18 лютий Київ, Україна

Глави бойовиків так званих ЛНР та ДНР оголосили про масову евакуацію мешканців окупованих районів Донецької та Луганської областей до Росії.



Спочатку про евакуацію заявив ватажок "ДНР" Денис Пушилін, а згодом про це повідомив голова бойовиків "ЛНР" Леонід Пасічник. Обидва пояснюють свої дії тим, що Збройні сили України нібито готові до "силового захоплення Донбасу".



Ватажок "ДНР" заявив, що для евакуйованих організували місця в Ростовській області Росії, а насамперед поїхати слід жінкам, дітям та літнім людям.



Українська влада неодноразово заявляла, що не планує наступу на Донбасі і вирішуватиме конфлікт політико-дипломатичним шляхом. Глава Міноборони Олексій Резніков 18 лютого вкотре нагадав про це.

"Україна посилює свою оборону. Але у нас немає наміру вчиняти якісь силові дії щодо ОРДЛО. Ми не відступимо з політико-дипломатичного шляху, тому що там наші громадяни і ми не будемо наражати їх на небезпеку. Звертаюся до мешканців Донбасу. Люди, не бійтеся! Не Україна – ваш ворог, а ті, хто нібито ховається за вашими мурами. Не вірте чуткам про український наступ”, - сказав Резніков.

Експерти та низка ЗМІ припускають, що, після оголошення евакуації, озброєні формування продовжать робити кроки для ескалації ситуації, наприклад, обстріляють автобусну колону з біженцями і звинуватить у цьому ЗСУ. Звичайно, обстріл буде знятий російськими пропагандистами для їхньої внутрішньої аудиторії, щоб викликати хвилю "народного гніву". Таким чином Москва отримає привід для офіційного введення російських військ на Донбас та початку широкомасштабної війни РФ проти України.



Думку експертів поділяє і Головнокомандувач Збройних Сил генерал-лейтенант Валерій Залужний. У своєму зверненні до жителів ОРДЛО він заявив, що бойовики, які підтримують Російська Федерація, продовжують загострювати ситуацію, свідомо вводячи в оману жителів тимчасово окупованих територій.



Головнокомандувач просить не вірити брехні окупантів, оскільки ті використовують людей для ескалації ситуації з метою чергового кровопролиття.

"Наступальна операція на Донбасі обов'язково призведе до численних жертв серед цивільного населення, тому такі сценарії ми навіть не розглядаємо. Єдиний прийнятний для нас варіант деокупації наших людей та територій – політико-дипломатичний", - сказав Залужний.

Він підкреслив, що будь-які збитки, які можуть завдати людям або об'єктам інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, є провокацією. Українська сторона вже інформує міжнародні організації щодо підготовки таких провокацій.



Нагадаємо, що відучора на Донбасі бойовики обстрілюють населені пункти. У штабі Операції об'єднаних сил минулої доби зафіксували 60 порушень режиму припинення вогню, а зранку 18 лютого – вже 45 порушень.





