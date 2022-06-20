Боєць Масі Найєм розповів, як було поранено

"Ми були на виконанні завдання. Там, де не повинно бути мін - ми перевірили мінними полями. Ми вже приїхали на місце, і так сталося, що машина вибухнула на кількох мінах".



Єдина людина, котра була не в машині, розповідає, що наш бусик піднявся в небо десь на 7 метрів, мотор відкинуло на 15 метрів.



Така сила вибуху була, що один із наших одразу загинув, мій друг Сашка ще в комі. І тільки я прийшов до тями.



Пригадую, це був вибух. Я одразу схопився за обличчя, і було багато крові. Хлопці підбігли і кричали, чи ми живі. І я кричав: так, допоможіть вийти. І я намагався сам відчинити двері. Потім вони вже допомогли. І я виліз.



Пам'ятаю, що шукали автомобіль евакуації, що поклали мене на заднє сидіння. І все. Далі пам'ятаю лише уривками, що мене перекладали з ліжка на ліжко.



І пам'ятаю, як у якийсь момент був брат, була Тетяна Петрівна Губа. Вона взяла за руку і сказала: я поряд, не хвилюйся. Всі. Це те, що я пам'ятаю до операції", - розповів Масі.