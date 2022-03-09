Блокада Маріуполя: від зневоднення померла 6-річна дівчинка

15:00 08 березень Київ, Україна

Через блокаду Маріуполя російськими окупантами померла 6-річна дитина. Причина смерті – зневоднення, повідомив міський голова Вадим Бойченко.



Це 6-річна дівчинка Таня. Її тіло витягли з-під завалів. Мати дівчинки також загинула. Останні хвилини свого життя дівчинка була на самоті, знесилена і страждала від зневоднення.

Окупанти цинічно позбавили пів мільйона маріупольців води, світла, тепла та зв'язку. Заблокували всі виїзди та в'їзди до міста. Наразі місто перебуває у пастці гуманітарної катастрофи.



Бойченко закликав закрити небо над Україною, адже для цього є сили.

"Це не поверне нашу Таню, але зможе захистити тисячі дитячих життів в Україні", - сказав мер.

Нелюди не просто вбивають, а й знущаються з цивільних.

Окупанти навмисно заблокували Маріуполь та свідомо відключають життєво важливі для мешканців комунікації. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у вівторок, 8 березня, у відеозверненні.