"Благодійна організація" продавала військовим бронежилети, куплені за пожертвування українців

20:10 08 вересня Київ, Україна

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну столична благодійна організація оголосила збір 1 млн доларів США на потреби Збройних сил України. У своїх постах у соціальних мережах благодійники зобов'язувалися купити та безоплатно передати українським військовим бронежилети, каски, медикаменти та автомобілі.



Але після ввезення на митну територію України не менше 1 тисячі бронежилетів та пластин під виглядом гуманітарної допомоги голова організації спільно зі своїми працівниками та посадовими особами вирішили заробити грошей.



Вони встигли продати 30 одиниць індивідуального захисту на суму понад 500 тис. гривень військовим перед тим, як їх викрили.



Керівник організації підозрюється у продажу гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, здійсненого у значному розмірі та під час дії військового стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).



Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.



"Досудове розслідування продовжується. Встановлюються інші особи, причетні до незаконного продажу бронежилетів", - йдеться у повідомленні.