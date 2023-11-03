Бізнесмен із захопленого Мелітополя виробляв для окупантів "зуби дракона" - СБУ

Служба безпеки України оголосила про підозру власнику будівельного холдингу, який перебуває на тимчасово захопленій частині Запорізької області і виготовляє для росіян фортифікаційні споруди та ремонтує автодороги.
Цю інформацію розповсюдив пресцентр СБУ.
Індивідуальний підприємець Ігор Скоробогатько з цієї ж області, згідно з офіційним повідомленням, надав свої послуги російським загарбникам і в результаті отримав угоду на виробництво понад тисячу антитанкових бар'єрів, відомих як "зуби дракона", у жовтні 2022 року. Ці бетонні перешкоди були встановлені вздовж ліній оборони російських сил на південному фронті з метою запобігання можливому контрнаступу українських збройних сил.
За даними слідства, Ігор Скоробогатько також пов'язаний із гауляйтером Євгеном Балицьким, який сприяв його призначенню на посаду голови "Мелітопольського асфальтобетонного заводу", який перебуває під контролем загарбників.
Офіс Генерального прокурора повідомляє, що після захоплення заводу Ігор Скоробогатько активно закликав працівників підприємства підтримати загарбників та співпрацювати з ними. Більше того, влітку 2022 року він розпочав реконструкцію траси Мелітополь-Бердянськ, яка була використана окупантами для перекидання військової техніки та особового складу через регіон, включаючи Крим.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ висунули звинувачення Ігорю Скоробогатьку за статтею 111-2 Кримінального кодексу України, пов'язаною із пособництвом державі-агресору. Незважаючи на його спробу сховатись на тимчасово захопленій території, СБУ має інформацію про його місцезнаходження та активно працює над його притягненням до відповідальності за скоєні злочини проти України.
Цю інформацію розповсюдив пресцентр СБУ.
Індивідуальний підприємець Ігор Скоробогатько з цієї ж області, згідно з офіційним повідомленням, надав свої послуги російським загарбникам і в результаті отримав угоду на виробництво понад тисячу антитанкових бар'єрів, відомих як "зуби дракона", у жовтні 2022 року. Ці бетонні перешкоди були встановлені вздовж ліній оборони російських сил на південному фронті з метою запобігання можливому контрнаступу українських збройних сил.
За даними слідства, Ігор Скоробогатько також пов'язаний із гауляйтером Євгеном Балицьким, який сприяв його призначенню на посаду голови "Мелітопольського асфальтобетонного заводу", який перебуває під контролем загарбників.
Офіс Генерального прокурора повідомляє, що після захоплення заводу Ігор Скоробогатько активно закликав працівників підприємства підтримати загарбників та співпрацювати з ними. Більше того, влітку 2022 року він розпочав реконструкцію траси Мелітополь-Бердянськ, яка була використана окупантами для перекидання військової техніки та особового складу через регіон, включаючи Крим.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ висунули звинувачення Ігорю Скоробогатьку за статтею 111-2 Кримінального кодексу України, пов'язаною із пособництвом державі-агресору. Незважаючи на його спробу сховатись на тимчасово захопленій території, СБУ має інформацію про його місцезнаходження та активно працює над його притягненням до відповідальності за скоєні злочини проти України.
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