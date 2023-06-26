Бізнесмен із Маріуполя сприяв окупантам - Служба безпеки

СБУ офіційно оголосила про підозру бізнесмену-колабораціоністу з Маріуполя, який активно сприяв російським окупантам у руйнуванні житлових об'єктів місцевих жителів.
Служба безпеки України систематично фіксує злочини колабораціоністів, які діють на території тимчасово окупованих районів.
Внаслідок комплексної операції, заснованої на співпраці з ворогом, було викрито Володимира Потапова, зятя колишнього "регіонала" та директора Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча, Володимира Бойка.
До початку повномасштабного вторгнення росії Потапов був співзасновником "сімейного" будівельного бізнесу в українському Приазов'ї.
Після захоплення Маріуполя він надав підтримку російським загарбникам і запропонував свою допомогу у війні проти України. Потапов розраховував на "дозвіл" від російських окупантів для ведення бізнесу в тимчасово захопленому місті.
Крім того, він знайшов "відповідні" зв'язки серед російських підрядників, тісно пов'язаних із кремлівським режимом, які виграли "тендери" на будівництво у Маріуполі.
Проте насправді весь процес "відновлення" в місті зводився до масового знесення будинків місцевих жителів російськими забудовниками спільно з компанією Потапова. В результаті десятки тисяч маріупольців залишилися без житла, оскільки "підрядники" не будували нові будинки, а отримані кошти з російського бюджету розподіляли між собою.
Крім того, Потапов особисто звертався до терориста Пушиліна з метою "перереєстрації" своєї компанії та низки нерухомості відповідно до фейкового "законодавства ДНР". Серед таких об'єктів були готель, база відпочинку, торговельні та офісні центри, які фактично належать родині колабораціоніста.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України офіційно повідомили фігуранту про підозру за частиною 4 статті 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Оскільки зловмисник перебуває на території тимчасово окупованого Донбасу, проводяться комплексні операції з метою притягнення до відповідальності за скоєні злочини проти України.
Служба безпеки України систематично фіксує злочини колабораціоністів, які діють на території тимчасово окупованих районів.
Внаслідок комплексної операції, заснованої на співпраці з ворогом, було викрито Володимира Потапова, зятя колишнього "регіонала" та директора Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча, Володимира Бойка.
До початку повномасштабного вторгнення росії Потапов був співзасновником "сімейного" будівельного бізнесу в українському Приазов'ї.
Після захоплення Маріуполя він надав підтримку російським загарбникам і запропонував свою допомогу у війні проти України. Потапов розраховував на "дозвіл" від російських окупантів для ведення бізнесу в тимчасово захопленому місті.
Крім того, він знайшов "відповідні" зв'язки серед російських підрядників, тісно пов'язаних із кремлівським режимом, які виграли "тендери" на будівництво у Маріуполі.
Проте насправді весь процес "відновлення" в місті зводився до масового знесення будинків місцевих жителів російськими забудовниками спільно з компанією Потапова. В результаті десятки тисяч маріупольців залишилися без житла, оскільки "підрядники" не будували нові будинки, а отримані кошти з російського бюджету розподіляли між собою.
Крім того, Потапов особисто звертався до терориста Пушиліна з метою "перереєстрації" своєї компанії та низки нерухомості відповідно до фейкового "законодавства ДНР". Серед таких об'єктів були готель, база відпочинку, торговельні та офісні центри, які фактично належать родині колабораціоніста.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України офіційно повідомили фігуранту про підозру за частиною 4 статті 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Оскільки зловмисник перебуває на території тимчасово окупованого Донбасу, проводяться комплексні операції з метою притягнення до відповідальності за скоєні злочини проти України.
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