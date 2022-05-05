Бізнес по-харківськи: фермер мав намір поставити на потік викрадення колег

Харківському фермеру загрожує 7 років ув'язнення за звинуваченням у незаконному позбавленні волі і вимаганні грошових коштів в особливо великих розмірах.
Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Відзначається, що замовником виявився 50-річний фермер з Хмельницької області, який під приводом завдання йому шкоди намагався отримати з бізнесмена компенсацію. Діяльність чоловіка також була пов'язана з аграрним сектором, але в іншому регіоні - Вінницькій області. Розуміючи, що підприємець не збирається платити гроші, він вирішив його викрасти. Таким чином зловмисник хотів отримати 150 тис. доларів США. Крім того, в разі успіху за такою схемою планував викрадення ще кількох підприємців з Хмельницької та Вінницької областей. Для реалізації своїх планів чоловік підшукував людину, яка повинна була сформувати угруповання для виконання його замовлень.
Оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області, слідчі слідчого управління обласної поліції при силовій підтримці бійців КОРДу затримали замовника відразу після відправлення вимоги рідним підприємця.
Затриманому вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.
За скоєне підозрюваному загрожує до 7 років ув'язнення.
Затриманому вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.
За скоєне підозрюваному загрожує до 7 років ув'язнення.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі