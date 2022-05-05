Бізнес по-харківськи: фермер мав намір поставити на потік викрадення колег

11:34 07 грудня Київ, Україна

Харківському фермеру загрожує 7 років ув'язнення за звинуваченням у незаконному позбавленні волі і вимаганні грошових коштів в особливо великих розмірах.



Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"В кінці листопада оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області Нацполіції отримали інформацію про можливе викрадення бізнесмена для подальшого отримання викупу. При перевірці інформація підтвердилася. Уже в рамках кримінального провадження, відкритого слідчим управлінням поліції Чернівецької області, правоохоронці встановили не тільки особу майбутньої жертви, а й замовника і його злочинні плани", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що замовником виявився 50-річний фермер з Хмельницької області, який під приводом завдання йому шкоди намагався отримати з бізнесмена компенсацію. Діяльність чоловіка також була пов'язана з аграрним сектором, але в іншому регіоні - Вінницькій області. Розуміючи, що підприємець не збирається платити гроші, він вирішив його викрасти. Таким чином зловмисник хотів отримати 150 тис. доларів США. Крім того, в разі успіху за такою схемою планував викрадення ще кількох підприємців з Хмельницької та Вінницької областей. Для реалізації своїх планів чоловік підшукував людину, яка повинна була сформувати угруповання для виконання його замовлень.

"Щоб перешкодити злочинним намірам зловмисника, була проведена поліційна спецоперація. Тому правоохоронці зв'язалися з майбутньою жертвою, залучили як виконавця свою людину і інсценували викрадення. Відвезли підприємця до місця утримання - складське приміщення на території одного з районів Чернівецької області, та надали підтверджувальні докази замовнику. Потім фігурант надіслав родичам потерпілого відео з вимогою сплати 150 тис. доларів США викупу. Після отримання коштів він планував виїхати за межі України", - повідомили в поліції.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області, слідчі слідчого управління обласної поліції при силовій підтримці бійців КОРДу затримали замовника відразу після відправлення вимоги рідним підприємця.



Затриманому вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.



За скоєне підозрюваному загрожує до 7 років ув'язнення.