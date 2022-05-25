"Бізнес на іноземцях": поліція викрила масштабну шахрайську "схему"

17:09 22 грудня Київ, Україна

В рамках міжнародного співробітництва поліціянти викрили інтернаціональну шахрайську схему з місячним оборотом в 10 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

"У рамках міжнародного співробітництва... задокументовано злочинну діяльність групи осіб, які організували масштабну міжнародну шахрайську "схему". За отриманою інформацією від іноземних колег українські поліціянти почали власне кримінальне провадження за ознаками шахрайства та легалізації (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України)", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що українські поліціянти встановили, що до організації "схеми" причетні громадяни України, які фактично керували роботою спеціально створених сайтів, які здійснювали виведення коштів через підконтрольні суб'єкти господарювання та легалізували їх на території України шляхом придбання дорогої нерухомості і автомобілів, а також інвестування в різні бізнес-проєкти.

"Щоб заволодіти коштами громадян, зловмисники спеціально створили веб-ресурси, за допомогою яких проводилась купівля-продаж різних активів - банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінних паперів та ін. У разі інвестування громадянам обіцяли величезні доходи від проведення таких операцій. Щоб ввести інвесторів в оману, за допомогою програмного інтерфейсу сайтів імітувалися угоди з купівлі-продажу цих активів і фіктивнеу зростання в 100 і більше разів прибутку від вкладених коштів", - йдеться в повідомленні.

Так, після подачі заявок на виведення прибутку громадянам телефонували працівники спеціально створених кол-центрів, представлялися агентами торговельних платформ і вимагали внести у вигляді комісії за обслуговування додатково 15% від суми отриманого прибутку. Після оплати акаунти інвесторів блокувалися, а розміщені на них кошти привласнювали організатори шахрайської схеми.

"Більшість постраждалих від шахрайської "схеми" є громадянами Німеччини, Австрії, Швейцарії та Великобританії. У квітні цього року правоохоронні органи Європи припинили роботу кол-центрів, які перебували в Сербії і Болгарії, і затримали 9 осіб. Також встановлено, що кошти інвесторів, які сплачувалися через такі сайти, фактично зараховувалися на рахунки афілійованим організаторам компаній у Великобританії, Угорщині, Чехії, Естонії та інших країнах для подальшої їхньої легалізації. За попередніми даними, місячний оборот шахрайської "схеми" становив від восьми до десяти мільйонів євро", - додається в повідомленні.

Так, 18 грудня правоохоронці провели низку обшуків за місцем проживання фігурантів та в офісних приміщеннях. Вилучили готівки еквівалентом більш ніж 1 млн доларів США, "чорнові" записи, документи на офшорні компанії, через які виводилися кошти, комп'ютерну техніку та інші речі, що підтверджують злочинну діяльність фігурантів справи.



Зараз на рухоме і нерухоме майно загальною вартістю понад 50 млн євро накладено арешти, в тому числі на автомобілі еліт-класу, квартири і будинки. Триває слідство.