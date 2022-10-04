Безлеру повідомили про підозру у військовому злочині та зазіханні на територіальну цілісність України

14:44 04 жовтня Київ, Україна

Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру громадянина росії Ігоря Безлера, активного учасника подій, що спричинили тимчасову окупацію Кримського півострова. Чоловікові інкримінують порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) та посягання на територіальну цілісність та недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України).



Про це повідомляє пресслужба відомства.



Прокуратура зазначає, що Безлер пізніше став одним із ватажків незаконного збройного формування, яке діяло у Донецькій області.



Підозрюваний активно сприяв окупації збройними силами росії української території – Автономної Республіки Крим.



У березні 2014 року, коли він був у Сімферополі, разом із спільниками викрав трьох громадян України через їхню публічну демонстрацію проукраїнської позиції в Криму та спротив окупації півострова.



Тримаючи постраждалих у міському військкоматі, Безлер особисто застосовував до двох із них погрози, тортури, насильство та завдавав тілесних ушкоджень, вважаючи, що вони можуть перешкодити проведенню незаконного "референдуму" щодо входження АР Крим до складу росії.



Такі дії зазначеного громадянина прямо заборонені статтею 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни та є воєнним злочином.



Досудове розслідування кримінального провадження здійснює Слідче управління Головного управління Нацполіції в АРК та Севастополі.



Санкції статей передбачають до дванадцяти років позбавлення волі.