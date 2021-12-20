Біженець з Росії просить української захисту

17:52 28 липень Київ, Україна

Держприкордонслужба повідомила про незаконний перетин кордону. Росіянин пішки "пробрався" на українську територію, недалеко від пропускного пункту "Юнаківка", Сумської області, де був затриманий групою реагування.

Порушником виявився 45-річний громадянин Росії, затриманий звернувся до співробітників Державної прикордонної служби України про визнання його особою, яка потребує додаткового захисту як біженець. При цьому, в ході опитування він повідомив, що в Росії переслідується через політичні та релігійні погляди, і "тому не міг там більше залишатися".





Після проведення визначених у даному випадку законодавством заходів, громадянина Росії направили до органів Державної міграційної служби України.



