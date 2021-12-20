Біженець з Росії просить української захисту

Держприкордонслужба повідомила про незаконний перетин кордону. Росіянин пішки "пробрався" на українську територію, недалеко від пропускного пункту "Юнаківка", Сумської області, де був затриманий групою реагування.
Порушником виявився 45-річний громадянин Росії, затриманий звернувся до співробітників Державної прикордонної служби України про визнання його особою, яка потребує додаткового захисту як біженець. При цьому, в ході опитування він повідомив, що в Росії переслідується через політичні та релігійні погляди, і "тому не міг там більше залишатися".
Після проведення визначених у даному випадку законодавством заходів, громадянина Росії направили до органів Державної міграційної служби України.
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