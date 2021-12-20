Бездушні жителі Києва підпалили Центр допомоги онкохворим дітям

10:04 05 квітень Київ, Україна

Підпал споруджуваного Центру допомоги онкохворим дітям в Києві вразив всіх цинічністю суті. Що це? Засіле в душах українців «моя хата з краю» вбило милосердя і співчуття. Спроба спалити столичний Центр допомоги онкохворим дітям «Дача» сталася близько опівночі, пише Укрінформ з посиланням на шоу-мена, волонтера Сергія Притулу.

Реабілітаційний центр будується за кошти благодійників.

Однак, за словами Притули, волонтери зіткнулися "з тотальною ненавистю з боку сусідів".

Місцеві жителі не тільки намагалися юридично перешкодити будівництву Центру, а й "завдавали матеріальної шкоди".

Власники Центру написали заяву в поліцію.