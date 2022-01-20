Без одягу та без маски: гола дівчина в супермаркеті Дніпра

06:24 07 вересень Київ, Україна

В одному з супермаркетів Дніпра відвідувачі порушують і карантинні обмеження, і правила гігієни: молода дівчина вирішила прогулятися по супермаркету без одягу.



Дівчина мала при собі сумку та пакет з речами, але все ж ходила по магазину без одягу, повідомили очевидці.

По одному з великих супермаркетів Дніпра розгулювала дівчина без одягу. При цьому вона удавала, що розмовляє телефоном.



Повідомляється, що адміністрація магазину кілька разів зверталася до дівчини з вимогою одягнутися, але та ігнорувала прохання.



Очевидці зазначили, що дівчина також не носила маску.



У підсумку охорона вивела її з приміщення. Дівчині дали плащ, щоб вона прикрилася. При цьому дівчина почала кричати. В результаті її увели правоохоронці, попередньо надівши кайданки.