Бетонна плита на смерть задавила чоловіка

16:47 09 грудня Київ, Україна

У Дніпрі на території колишніх двоповерхових гаражів, через падіння бетонної конструкції загинула людина.

Гучний гуркіт почули перехожі, побачили, як падає одна і хитаються інші стіни споруди, і викликали рятувальників.

"9 грудня о 10:55 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Паторжинського в місті Дніпро на чоловіка впала бетонна плита", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на місце події направлено чергове відділення 1-ї державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувальну частину спеціального призначення Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.

"Прибувши до місця виклику, надзвичайники під бетонною плитою виявили чоловіка без ознак життя. За допомогою гідравлічного інструменту надзвичайники дістали тіло чоловіка і передали співробітникам Нацполіції", - інформує ДСНС.

Також повідомляється, що до проведення робіт від ДСНС залучалося 6 осіб особового складу та 2 одиниці спецтехніки Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.