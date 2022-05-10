Бетонна плита на смерть задавила чоловіка

У Дніпрі на території колишніх двоповерхових гаражів, через падіння бетонної конструкції загинула людина.
Гучний гуркіт почули перехожі, побачили, як падає одна і хитаються інші стіни споруди, і викликали рятувальників.
Відзначається, що на місце події направлено чергове відділення 1-ї державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувальну частину спеціального призначення Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.
Також повідомляється, що до проведення робіт від ДСНС залучалося 6 осіб особового складу та 2 одиниці спецтехніки Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.
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