Безладна стрілянина в Обухові: постраждала дівчина

Через конфлікт між двома водіями, один з чоловіків відкрив вогонь з пістолета, поблизу зупинки громадського транспорту, в результаті його хаотичних пострілів постраждала дівчина.
Про це в четвер, 6 серпня, повідомили в прес-службі поліції Київської області.
За словами правоохоронців, конфлікт, який переріс у стрілянину, виник на світлофорі між водіями двох автомобілів в місті Обухів.
В результаті 20-річна дівчина була госпіталізована в лікарню з непроникаючих пораненням грудної клітини.
Стрілка, який зник з місця інциденту на автомобілі, затримали в Києві. Ним виявився 33-річний житель столиці.
Стрілка, який зник з місця інциденту на автомобілі, затримали в Києві. Ним виявився 33-річний житель столиці.
За даним фактом порушено справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри чоловікові.
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