Безладна стрілянина в Обухові: постраждала дівчина

18:03 06 серпень Київ, Україна

Через конфлікт між двома водіями, один з чоловіків відкрив вогонь з пістолета, поблизу зупинки громадського транспорту, в результаті його хаотичних пострілів постраждала дівчина.

Про це в четвер, 6 серпня, повідомили в прес-службі поліції Київської області.

За словами правоохоронців, конфлікт, який переріс у стрілянину, виник на світлофорі між водіями двох автомобілів в місті Обухів.

«Потім один з них, під час руху автомобіля, з хуліганських спонукань почав вести безладну стрілянину в бік автомобіля свого опонента. В результаті цих неприцільних пострілів постраждала дівчина-продавець », - повідомили в поліції.

В результаті 20-річна дівчина була госпіталізована в лікарню з непроникаючих пораненням грудної клітини.



Стрілка, який зник з місця інциденту на автомобілі, затримали в Києві. Ним виявився 33-річний житель столиці.

«Під час затримання у нього вилучили пістолет« Форт-12 », патрони, дозвільні документи. Зараз зловмисник знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання і за скоєне йому загрожує позбавлення волі до семи років », - додали в поліції

За даним фактом порушено справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри чоловікові.