Безпілотники єменських повстанців-хуситів завдали ударів по нафтових танкерах в ОАЕ

10:25 18 січень Київ, Україна

Єменські повстанці-хусити попередили, що вони можуть завдати удару по інших об'єктах в Об'єднаних Арабських Еміратах після проведення в понеділок ракетних та безпілотних атак по нафтових танкерах, внаслідок яких загинуло троє людей.



Поліція столиці Абу-Дабі заявила, що атак зазнали три бензовози на нафтовому об'єкті та прибудові до міжнародного аеропорту Абу-Дабі. Вони ідентифікували загиблих як двох громадян Індії та одного пакистанця та сказали, що шістьох людей було поранено.



Поліція заявила, що аеропорту або нафтовому об'єкту не було завдано значної шкоди.



Представник єменських повстанців-хуситів заявив, що угруповання здійснило напади на економічний центр ОАЕ Абу-Дабі, щоб помститися за роль ОАЕ у військовому наступі в Ємені минулого тижня.



Джерела хуситів у столиці Ємену Сані повідомили арабські ЗМІ, що вони випустили вісім безпілотників та 10 ракет.



У відповідь сили саудівської коаліції обстріляли бойовиків хуситів у єменській провінції Маріб та позиції хуситів у Сані. Коаліція також заявила у понеділок, що перехопила вісім безпілотників, запущених у бік Саудівської Аравії.



Міністерство закордонних справ ОАЕ засудило напад на їхні об'єкти та заявило, що він «не залишиться безкарним».

«ОАЕ залишає за собою право реагувати на ці терористичні атаки та кримінальну ескалацію».

ОАЕ є частиною коаліції, яку очолює Саудівська Аравія, яка бореться з повстанцями-хуситами. Хоча вони значною мірою вивели свої сили з Ємену, вони допомагають озброювати і навчати єменські сили проти повстанців.



Радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що США співпрацюватимуть з ОАЕ та міжнародними партнерами, щоб притягнути до відповідальності повстанців-хуситів.



Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив напад і закликав «усі сторони виявити максимальну стриманість та запобігти будь-якій ескалації».



Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що напад загрожує стабільності у регіоні.



Фахми Аль-Юсіфі, заступник міністра інформації урядової адміністрації хуситів, яка контролює Сану, заявив арабським ЗМІ, що сили хуситів "продовжать вживати заходів у відповідь проти Об'єднаних Арабських Еміратів доти, поки вони підтримуватимуть комбатантів усередині Ємену".



Аналітик Близького Сходу Пол Салліван з Атлантичної ради сказав, що теракти в понеділок в Абу-Дабі стали поганим знаком для регіональної безпеки та стабільності.

Така ескалація повернеться. Потрібно запитати, як безпілотники пробилися через ППО ОАЕ. Це викликає занепокоєння для ОАЕ та регіону», - сказав він.

Аналітик з Вашингтона Теодор Карасік сказав, що напади хуситів відбулися в невдалий час з огляду на «бажання знизити напруженість у Перській затоці в цей ключовий момент».