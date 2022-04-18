Сказ у тварин: оновлена статистика по Україні
12:28 20 листопада Київ, Україна
Держпродспоживслужбі повідомили, що з початку 2020 року на території України було зареєстровано 680 випадків сказу у тварин.
"Епізоотична ситуація щодо сказу в Україні залишається контрольованою. З початку 2020 року на території України зареєстровано 680 випадків сказу серед тварин, в тому числі - 221 випадок серед диких тварин і 459 серед домашніх і сільськогосподарських тварин. Найбільше випадків сказу в Україні було зареєстровано серед котів - 211, лисиць - 199 і собак - 198", - йдеться у відповіді на запит.
Повідомляється, що в цілому найбільше випадків сказу з початку 2020 року зареєстроване в Вінницькій області - 147 та Донецькій області - 61.
"З метою профілактики сказу в Україні з початку поточного року фахівцями ветеринарної медицини державних установ, що входять в сферу управління Держпродспоживслужби, було проведено 4 783,5 тис. головообробок сільськогосподарських і домашніх тварин проти сказу", - йдеться у відповіді на запит.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі