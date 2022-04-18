Сказ у тварин: оновлена ​​статистика по Україні

12:28 20 листопада Київ, Україна

Держпродспоживслужбі повідомили, що з початку 2020 року на території України було зареєстровано 680 випадків сказу у тварин.

"Епізоотична ситуація щодо сказу в Україні залишається контрольованою. З початку 2020 року на території України зареєстровано 680 випадків сказу серед тварин, в тому числі - 221 випадок серед диких тварин і 459 серед домашніх і сільськогосподарських тварин. Найбільше випадків сказу в Україні було зареєстровано серед котів - 211, лисиць - 199 і собак - 198", - йдеться у відповіді на запит.

Повідомляється, що в цілому найбільше випадків сказу з початку 2020 року зареєстроване в Вінницькій області - 147 та Донецькій області - 61.