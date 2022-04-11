Вагітна водійка збила на смерть двох пенсіонерок, що стояли на узбіччі

10:32 13 липня Київ, Україна

Вчора у другій половині дня на Вінниччині сталося лобове зіткнення легковиків ВАЗ і BMW, після удару іномарку відкинуло на узбіччя, де стояли три жінки, дві з них померли до приїзду медиків.

Про це повідомляє у вівторок, 13 липня, пресслужба поліції області.



Відзначається, що аварія сталася напередодні близько 17:40.



За попередніми даними, під час руху зіткнулися ВАЗ і BMW, від удару іномарку відкинуло на узбіччя, де знаходилися три жінки. Авто протаранило пішоходів, в результаті чого дві місцеві жительки 54 і 64 років померли на місці аварії, ще одну - 69-річну жінку доставили в лікарню з травмами.



За кермом іномарки перебувала 26-річна вагітна жінка, яку після аварії також госпіталізували. До лікарні доставили і 38-річного водія ВАЗ.



За даним фактом відкрито кримінальне провадження.