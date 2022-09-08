Вагітна медик Мар'яна Мамонова п'ятий місяць перебуває у полоні в Оленівці

16:24 08 вересня Київ, Україна

Медик Мар'яна Мамонова, родом із Рівненської області, служила у Маріуполі та захищала його мешканців. У полон дівчина потрапила 4 квітня, коли перебувала вже на 2 місяці вагітності.

Товариші по службі Мар'яни, яких встигли обміняти, розповіли батькам Захисниці, що їхня донька перебуває у колонії в Оленівці. Народжувати їй потрібно буде вже у жовтні.

"Їй треба вже у жовтні народжувати, а її звідти не можна ніяк забрати. Куди ми не телефонуємо, до яких інстанцій ми не писали, але наша влада не реагує", — сказав батько медика.

Близькі Мар'яни бояться, що їхню дочку не встигнуть повернути до пологів, і що її дитину заберуть окупанти.

Мати Мар'яни просить усіх, хто причетний до процесів звільнення полонених, врятувати її дочку з російського полону.