Вагітна медик Мар'яна Мамонова п'ятий місяць перебуває у полоні в Оленівці

Медик Мар'яна Мамонова, родом із Рівненської області, служила у Маріуполі та захищала його мешканців. У полон дівчина потрапила 4 квітня, коли перебувала вже на 2 місяці вагітності.
Товариші по службі Мар'яни, яких встигли обміняти, розповіли батькам Захисниці, що їхня донька перебуває у колонії в Оленівці. Народжувати їй потрібно буде вже у жовтні.
Близькі Мар'яни бояться, що їхню дочку не встигнуть повернути до пологів, і що її дитину заберуть окупанти.
Мати Мар'яни просить усіх, хто причетний до процесів звільнення полонених, врятувати її дочку з російського полону.
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