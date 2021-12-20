Бердянськ: п'яний неадекват стріляв по дітях

11:58 14 липень Київ, Україна

Зазначалося, що ввечері, 13 липня, на вулиці Волонтерів, 67, житель одного з будинків дістав пістолет і почав стріляти по дітях, які грали у дворі, під вікнами його квартири.. Очевидці звернулися в правоохоронні органи і повідомили про інцидент.

Згідно з попередньою інформацією, чоловік перед тим як відкрити вогонь, вживав алкоголь. Прибулі на місце співробітники поліції затримали зловмисника і провели за місцем його проживання обшуки, в ході яких виявили міни, пістолет, гранати для підствольного гранатомета, шашки та коробки з патронами.

В результаті події ніхто не постраждав, а правоохоронці продовжили розслідування для з'ясування подробиць.

Станом на 21.30 13 липня за медичною допомогою ніхто не звертався, постраждалих немає.