Бердянськ: прокурор вимагав хабар у підприємця за закриття кримінальної справи

20:34 16 липня Київ, Україна





Прокурор одного з відділів Бердянської окружної прокуратури вимагав від підприємця 25 тисяч доларів США за закриття ним же сфабрикованої кримінальної справи.

Про це повідомляється на сайті ДБР в п'ятницю, 16 червня.

"За попередньою інформацією, прокурор одного з відділів Бердянської окружної прокуратури вимагав $25 тисяч у власника підприємства, яке законно проводило будівельні роботи в одному з курортних міст. За ці гроші прокурор обіцяв закрити розпочате ним кримінальне провадження про нібито незаконне будівництво, а також гарантував не перешкоджати подальшій діяльності підприємства", - йдеться в повідомленні.

Прокурор був затриманий безпосередньо під час отримання усієї суми хабаря.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за статтею про вимогу і одержання неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України), обрання запобіжного заходу і звільнення з посади. У разі доведення провини хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.