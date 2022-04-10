Бердянськ: прокурор вимагав хабар у підприємця за закриття кримінальної справи

Прокурор одного з відділів Бердянської окружної прокуратури вимагав від підприємця 25 тисяч доларів США за закриття ним же сфабрикованої кримінальної справи.
Про це повідомляється на сайті ДБР в п'ятницю, 16 червня.
Прокурор був затриманий безпосередньо під час отримання усієї суми хабаря.
Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за статтею про вимогу і одержання неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України), обрання запобіжного заходу і звільнення з посади. У разі доведення провини хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.
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