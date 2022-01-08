Бердянськ: ДТП мотоцикла і мікроавтобуса - троє госпіталізованих

В результаті лобового зіткнення мотоцикла Kawasaki і мікроавтобуса Opel госпіталізовані три людини. ДТП сталася в Бердянську.
Про це повідомляє Pro.berdiansk.biz.
Аварія трапилася у неділю, 25 квітня, на перехресті вулиці Італійської і проспекту Східного.
Момент аварії зафіксував відеореєстратор очевидців. Удар був настільки сильний, що водій і пасажирка мотобайка перелетіли через мінівен.
На місце прибула бригада швидкої допомоги, яка госпіталізувала хлопця і дівчину, які їхали на мотоциклі, а також водія мікроавтобуса.
Про це повідомляє Pro.berdiansk.biz.
Аварія трапилася у неділю, 25 квітня, на перехресті вулиці Італійської і проспекту Східного.
Момент аварії зафіксував відеореєстратор очевидців. Удар був настільки сильний, що водій і пасажирка мотобайка перелетіли через мінівен.
На місце прибула бригада швидкої допомоги, яка госпіталізувала хлопця і дівчину, які їхали на мотоциклі, а також водія мікроавтобуса.
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