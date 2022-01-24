Бельгійська поліція розігнала водометами протест ковід-скептиків

12:50 24 січень Київ, Україна

У неділю, 23 січня, поліція у Брюсселі розігнала протест людей, які виступають проти щеплень від коронавірусу та інших обмежень, запроваджених через пандемію.



Про це повідомляє AP.



За оцінками поліції, протест у центрі бельгійської столиці зібрав щонайменше 50 тисяч людей, проте частина з них, як стверджують правоохоронці, приїхали із Франції, Німеччини та інших країн. Люди кричали "Свобода!", крокуючи містом, і тримали плакати, на яких, зокрема, було написано: "Це (обмеження. – ред.) – не про вірус, це – про контроль".

Спецпризначенці почали розганяти мітингувальників водометами та газом, коли ті відмовилися діяти за інструкціями поліції.

Протести коронаскептиків пройшли на вихідних й у інших містах Європи. Так, у Барселоні подібний мітинг зібрав понад тисячу людей, які також виступили проти вакцинації та обмежень. Частина мітингувальників заперечувала існування та тяжкість вірусу, а більшість не мала масок.

Минулого тижня також понад 70 тисяч людей у різних регіонах Німеччини вийшли на протест проти ковід-обмежень. Більшість демонстрацій були мирними, але деяких протестувальників розігнали через недотримання санітарно-гігієнічних вимог та відсутність належної реєстрації зборів.



Нагадаємо, що понад 30 держав-членів ВООЗ вакцинували менше ніж 10% свого населення проти ковіду. Наразі майже половина населення світу отримала щеплення, але досі є великі відмінності у частці вакцинованих у різних частинах світу.