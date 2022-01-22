Біла Церква: невідомі намагалися викрасти 14-річну дівчину

18:07 06 травень Київ, Україна

У Білій Церкві Київської області невідомі на автомобілі BMW обпоїли і намагалися викрасти 14-річну дівчину.

Про це повідомили в патрульній поліції Білої Церкви.



Близько першої години ночі школярка подзвонила в поліцію і повідомила, що невідомі її чимось напоїли, і вона не розуміє, де знаходиться.

«Патрульні зрозуміли, що вона не може розмовляти. Оскільки дівчина в незвичайному форматі почала відповідати на питання, інспектори припустили, що поруч з нею перебували невідомі, які завдали їй шкоди. Згодом патрульні з'ясували, що дівчина знаходиться в автомобілі, але покинути його не може. Все ж дівчині вдалося описати марку машини і місцевість, де вона перебувала», - йдеться в повідомленні.

На околиці міста, біля АЗС інспектори виявили дівчину, яка на очах поліціянтів втратила свідомість. Постраждалу госпіталізували, вона знаходиться під наглядом лікарів.

В патрульної поліції не повідомили, чи вдалося затримати викрадачів. Можна припустити, що вони викинули дівчину біля АЗС і поїхали.