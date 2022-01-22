Біла Церква: невідомі намагалися викрасти 14-річну дівчину

У Білій Церкві Київської області невідомі на автомобілі BMW обпоїли і намагалися викрасти 14-річну дівчину.
Про це повідомили в патрульній поліції Білої Церкви.
Близько першої години ночі школярка подзвонила в поліцію і повідомила, що невідомі її чимось напоїли, і вона не розуміє, де знаходиться.
Близько першої години ночі школярка подзвонила в поліцію і повідомила, що невідомі її чимось напоїли, і вона не розуміє, де знаходиться.
На околиці міста, біля АЗС інспектори виявили дівчину, яка на очах поліціянтів втратила свідомість. Постраждалу госпіталізували, вона знаходиться під наглядом лікарів.
В патрульної поліції не повідомили, чи вдалося затримати викрадачів. Можна припустити, що вони викинули дівчину біля АЗС і поїхали.
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