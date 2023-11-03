Бідність на окупованих територіях України зростає - ЦНС

15:24 03 листопада Київ, Україна

Соціально-економічна криза на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України продовжує посилюватись, і рівень бідності продовжує зростати.



Цю тривожну інформацію надав Центр національного спротиву.



У регіоні спостерігається збільшення соціальної напруги та зниження чисельності населення, особливо у невеликих містах та селах, розташованих на окупованих територіях. Окупаційна влада надає лише мінімальну допомогу і не вирішує наявних проблем місцевих жителів, швидше провокуючи додаткові труднощі.



Збільшення рівня бідності на цих територіях пов'язано насамперед із відсутністю логістики, що призводить до труднощів у постачанні продуктів харчування до місцевих магазинів.



Другим важливим фактором є зростання безробіття та обмеження на перекази з території України. Крім того, не налагоджено систему постачання медикаментів, що створює додаткові труднощі, особливо для літніх громадян.