БЕБ повідомляє про викриття нелегальної торгівлі електронними цигарками на Львівщині

18:32 30 травня Київ, Україна

Правоохоронці розкрили масштабну незаконну схему з продажу електронних цигарок у Львівській області, де було виявлено вироби з акцизом рф. Інформацію про це повідомило Бюро економічної безпеки (БЕБ) 30 травня.



Розслідування виявило групу осіб у Львівській області, які створили нелегальний канал для продажу відомих брендів електронних сигарет, картриджів та капсул до електронних пристроїв, а також тютюну для кальянів.



Злочинці налагодили таємне виробництво у Львові, де з використанням спеціального обладнання виробляли електронні сигарети, тютюн для кальяну та змішували рідини для електронних пристроїв. Частину контрабандного товару було незаконно ввезено на територію України.



Під час проведення обшуків БЕБ та Служби безпеки України (СБУ) було вилучено понад 90 тисяч штук електронних сигарет без акцизу, а також цигарки з акцизом росії. Продукцію зловмисники підробляли та продавали через мережу магазинів.



За оцінками, щоденний дохід злочинного угруповання сягав близько 100 тисяч гривень. Сумарна вартість вилученого товару становила понад 21 мільйон гривень.



Крім того, правоохоронці вилучили обладнання, документацію, ароматизатори, комп'ютери та 5 мільйонів гривень готівки. У зв'язку з подією було порушено кримінальну справу.