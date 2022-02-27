Бандитський квартет: у Вінниці четверо братів грабували банкомати

Четверо братів, об'єднавшись разом і чітко розписавши ролі, майстерно пограбували кілька банкоматів у Вінницькій області.
За даними слідства, вони скоїли щонайменше чотири пограбування. Під час останнього їм вдалося забрати понад пів мільйона гривень. Вони вибирали банкомат в тихому місці, підривали його, за лічені секунди чистили та бігли.
Раніше проблем із законом не мали, кожен з них мав репутацію зразкового сім'янина, один навіть воював на сході.
Затримали братів спецпризначенці, під час обшуку знайшли гроші, зброю і вибухівку. Зараз всі четверо в СІЗО, їм загрожує до 15 років в'язниці. Також поліція з'ясовує, чи були у них спільники.
"Злочинна група діяла дуже чітко, за розподілом ролей. У них був організатор, діяли вони в чіткій координації між собою, на озброєнні банди були бойові гранати, автомати, саморобні вибухові пристрої, переміщалися вони на джипах", - заявив начальник поліції Вінницької області Іван Іщенко.
За даними слідства, вони скоїли щонайменше чотири пограбування. Під час останнього їм вдалося забрати понад пів мільйона гривень. Вони вибирали банкомат в тихому місці, підривали його, за лічені секунди чистили та бігли.
Раніше проблем із законом не мали, кожен з них мав репутацію зразкового сім'янина, один навіть воював на сході.
Затримали братів спецпризначенці, під час обшуку знайшли гроші, зброю і вибухівку. Зараз всі четверо в СІЗО, їм загрожує до 15 років в'язниці. Також поліція з'ясовує, чи були у них спільники.
"Злочинна група діяла дуже чітко, за розподілом ролей. У них був організатор, діяли вони в чіткій координації між собою, на озброєнні банди були бойові гранати, автомати, саморобні вибухові пристрої, переміщалися вони на джипах", - заявив начальник поліції Вінницької області Іван Іщенко.
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