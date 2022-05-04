«Байрактар» знищив два російські катери біля острова Зміїний

У понеділок, 2 травня, два російські катери типу «Раптор» були знищені поруч із островом Зміїний. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За даними Держспецзв'язку України, по катерах було завдано удару за допомогою безпілотників «Байрактар».
Раніше кораблі в цій частині акваторії Чорного моря прикривав крейсер «москва», який здійснював протиповітряну оборону та забезпечував бойову стійкість корабельних протичовнових груп. Крейсер «москва» затонув 14 квітня, після того, як у нього влучили дві українські протикорабельні ракети «Нептун».
Раніше кораблі в цій частині акваторії Чорного моря прикривав крейсер «москва», який здійснював протиповітряну оборону та забезпечував бойову стійкість корабельних протичовнових груп. Крейсер «москва» затонув 14 квітня, після того, як у нього влучили дві українські протикорабельні ракети «Нептун».
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