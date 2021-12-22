Бабуся "забула" онучок біля магазину

18:18 13 серпень Київ, Україна

У Києві на Оболоні бабуся вирішила нехитрим способом, позбавиться від двох онучок, просто залишила коляску з дітьми на вулиці і пішла.

Правоохоронні органи з'ясували її місцезнаходження, після чого жінка написала відмовну від дітей, які згодом були передані на піклування держави.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

"Правоохоронці вилучили з сім'ї двох сестер, яких бабуся кинула біля магазину. Жінка написала офіційну відмову від дівчаток і передала їх на піклування державі, оскільки їх рідна мати два місяці не з'являється вдома і не цікавиться долею малюків. Лікарі оглянули сестер, після чого доставили в медичний заклад для тимчасового перебування ", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в поліцію надійшло повідомлення, що біля магазину знаходиться коляска з двома маленькими дітьми. Поліцейські розшукали родичку дівчаток і встановили обставини, при яких вона їх залишила.

"Сім'я перебуває на обліку як така, яка виявилася в складних життєвих обставинах, в зв'язку з ухиленням батьків від виконання своїх обов'язків. Нам жінка пояснила, що дочка залишила у неї дітей і близько двох місяців вона не з'являється вдома і не цікавиться малюками. Отже жінка попросила забрати сестер, написала офіційну відмову і передала їх на піклування державі ", - повідомили в поліції.

Дітей віком один і два роки вилучили з сім'ї, після огляду лікарі відвезли малюків до медичного закладу для тимчасового перебування.