Азовське море може вимерти через бомбування "Азовсталі"

Російські війська могли пошкодити споруду, що стримує десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню при обстрілі "Азовсталі".
Витік цієї рідини повністю уб'є все живе у морі.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Витік цієї рідини повністю вб'є флору та фауну Азовського моря. Далі небезпечні речовини можуть потрапити до Чорного та Середземного моря.
Як зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко, необхідний негайний допуск на об'єкт міжнародних експертів та ООН для вивчення ситуації та запобігання екологічній катастрофі світового рівня.
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