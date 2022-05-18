Азовське море може вимерти через бомбування "Азовсталі"

17:46 18 травня Київ, Україна

Російські війська могли пошкодити споруду, що стримує десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню при обстрілі "Азовсталі".



Витік цієї рідини повністю уб'є все живе у морі.



Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Є загроза повного вимирання Азовського моря. Бомбардування "Азовсталі" могло пошкодити технічну споруду, яка стримує десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню", - йдеться у повідомленні.