Азербайджанський студент із Маріуполя розповів, як окупанти утримували його в полоні та щодня катували

Російські військові у Маріуполі майже місяць тримали у полоні та катували азербайджанського студента Хусейна Абдуллаєва.
Про це він розповів виданню Media.az.
20-річний Хусейн переїхав до України у 2019 році та вступив до Маріупольського державного університету. Перші два роки через пандемію коронавірусу він навчався заочно, але у серпні минулого року приїхав до Маріуполя, щоб продовжити навчання очно.
З перших днів російської блокади Хусейн перебував у місті і, за його словами, допомагав волонтерам носити продовольство та облаштовувати бомбосховища. Виїхати хлопець вирішив 17 березня, "коли ситуація сильно погіршилася". Каже, що із собою в машину його взяв хтось із місцевих, проте доїхати їм вдалося лише до блок-поста поблизу Бердянська, де їх зупинили російські військові.
Про це він розповів виданню Media.az.
20-річний Хусейн переїхав до України у 2019 році та вступив до Маріупольського державного університету. Перші два роки через пандемію коронавірусу він навчався заочно, але у серпні минулого року приїхав до Маріуполя, щоб продовжити навчання очно.
З перших днів російської блокади Хусейн перебував у місті і, за його словами, допомагав волонтерам носити продовольство та облаштовувати бомбосховища. Виїхати хлопець вирішив 17 березня, "коли ситуація сильно погіршилася". Каже, що із собою в машину його взяв хтось із місцевих, проте доїхати їм вдалося лише до блок-поста поблизу Бердянська, де їх зупинили російські військові.
Незабаром на блок-пост приїхав КамАЗ із російськими військовими у формі та чорних масках, які заломили руки Хусейну та його товаришу, одягли наручники та кинули у машину. Чоловіки не знали, куди їх везуть, але потім зрозуміли, що опинились у СІЗО. Там Абдуллаєва протримали 25 днів.
Хлопець говорив росіянам, що він студент і громадянин Азербайджану: "Говорив ламаною російською, одним словом, як міг".
З собою Хусейн мав мобільний телефон, на який йому в перший же день зателефонували друзі. Трубку тоді підняли його викрадачі – кадирівці. Вони сказали, що Хусейн у полоні, про що невдовзі дізналися і його батьки. З ними чоловік за час утримання зміг поспілкуватись лише двічі.
Про те, що викрадачі були саме кадирівці, Абдуллаєв зрозумів за формою командира, який ще раз змусив його роздягнутися, щоб оглянути тіло на предмет татуювань. На його формі була нашивка із прапором Чечні.
Хлопець говорив росіянам, що він студент і громадянин Азербайджану: "Говорив ламаною російською, одним словом, як міг".
З собою Хусейн мав мобільний телефон, на який йому в перший же день зателефонували друзі. Трубку тоді підняли його викрадачі – кадирівці. Вони сказали, що Хусейн у полоні, про що невдовзі дізналися і його батьки. З ними чоловік за час утримання зміг поспілкуватись лише двічі.
Про те, що викрадачі були саме кадирівці, Абдуллаєв зрозумів за формою командира, який ще раз змусив його роздягнутися, щоб оглянути тіло на предмет татуювань. На його формі була нашивка із прапором Чечні.
За годину Хусейна привели до катівні: маленьку кімнату з металевим стільцем і апаратом з електричним струмом. Від хлопця вимагали зізнань у тому, що він нібито є членом полку "Азов". Абдуллаєв каже, що не завжди розумів своїх катів та попросив привести перекладача. Російські військові привели йому іншого азербайджанця, родом з Дербента, однак після розмови з ним не повірили словам Хусейна:
За словами хлопця, його катували та били щодня та погрожували розстрілом.
Разом із Хусейном у камері СІЗО утримувалися й інші полонені. Хлопець зміг згадати деяких із них: Сергій Назаров – працівник ДСНС із Маріуполя, Едуард Кростов – працівник одного із заводів, Олексій Лустов – волонтер. Над ними, як переконує Хусейн, “знущалися ще гірше”:
Щодо долі інших полонених, Хусейн каже, що Кростова нібито відправили до окупованого Криму, проте про це розповіли самі російські військові, а тому їхнім словам він не вірить.
Катували полонених не лише кадирівці, а й російські військові з Дагестану та азербайджанці.
З полону Хусейна вдалося звільнити 12 квітня. Вранці того дня в камеру прийшов охоронець, відвів до начальника, а потім хлопець опинився на блок-посту, де його затримали.
Катували полонених не лише кадирівці, а й російські військові з Дагестану та азербайджанці.
З полону Хусейна вдалося звільнити 12 квітня. Вранці того дня в камеру прийшов охоронець, відвів до начальника, а потім хлопець опинився на блок-посту, де його затримали.
Коли Хусейн опинився у Запоріжжі, звернувся до лікарні.. Наразі він планує повернутися на батьківщину, а після війни приїхати назад до Маріуполя.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі