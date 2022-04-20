Азербайджанський студент із Маріуполя розповів, як окупанти утримували його в полоні та щодня катували

14:50 20 квітня Київ, Україна





Про це він розповів виданню Media.az.



20-річний Хусейн переїхав до України у 2019 році та вступив до Маріупольського державного університету. Перші два роки через пандемію коронавірусу він навчався заочно, але у серпні минулого року приїхав до Маріуполя, щоб продовжити навчання очно.



З перших днів російської блокади Хусейн перебував у місті і, за його словами, допомагав волонтерам носити продовольство та облаштовувати бомбосховища. Виїхати хлопець вирішив 17 березня, "коли ситуація сильно погіршилася". Каже, що із собою в машину його взяв хтось із місцевих, проте доїхати їм вдалося лише до блок-поста поблизу Бердянська, де їх зупинили російські військові. Російські військові у Маріуполі майже місяць тримали у полоні та катували азербайджанського студента Хусейна Абдуллаєва.Про це він розповів виданню Media.az.20-річний Хусейн переїхав до України у 2019 році та вступив до Маріупольського державного університету. Перші два роки через пандемію коронавірусу він навчався заочно, але у серпні минулого року приїхав до Маріуполя, щоб продовжити навчання очно.З перших днів російської блокади Хусейн перебував у місті і, за його словами, допомагав волонтерам носити продовольство та облаштовувати бомбосховища. Виїхати хлопець вирішив 17 березня, "коли ситуація сильно погіршилася". Каже, що із собою в машину його взяв хтось із місцевих, проте доїхати їм вдалося лише до блок-поста поблизу Бердянська, де їх зупинили російські військові.

“Вони почали перевіряти документи. Потім під'їхала ще одна машина військовослужбовців, нас усіх вивели та дивилися на татуювання. У водія нашої машини на руці був набитий рак. Це навіть не військова та патріотична наколка, але їм вона не сподобалася. Вони стали бити нас прикладом автомата, не дозволяючи одягатися. Незважаючи на морозну погоду, ми стояли повністю роздягнені, не розуміючи, що буде з нами”, – згадує Абдуллаєв.

Незабаром на блок-пост приїхав КамАЗ із російськими військовими у формі та чорних масках, які заломили руки Хусейну та його товаришу, одягли наручники та кинули у машину. Чоловіки не знали, куди їх везуть, але потім зрозуміли, що опинились у СІЗО. Там Абдуллаєва протримали 25 днів.



Хлопець говорив росіянам, що він студент і громадянин Азербайджану: "Говорив ламаною російською, одним словом, як міг".



З собою Хусейн мав мобільний телефон, на який йому в перший же день зателефонували друзі. Трубку тоді підняли його викрадачі – кадирівці. Вони сказали, що Хусейн у полоні, про що невдовзі дізналися і його батьки. З ними чоловік за час утримання зміг поспілкуватись лише двічі.



Про те, що викрадачі були саме кадирівці, Абдуллаєв зрозумів за формою командира, який ще раз змусив його роздягнутися, щоб оглянути тіло на предмет татуювань. На його формі була нашивка із прапором Чечні.

“Він оглянув мої руки та заявив, що я військовий. Я не зрозумів спочатку, чому він зробив такий висновок і почав пояснювати, що у мене бруд під нігтями через те, що в Маріуполі немає води і жодних умов дотримуватися гігієни. Він навіть не став мене слухати та відправив у камеру”, – розповідає хлопець.

За годину Хусейна привели до катівні: маленьку кімнату з металевим стільцем і апаратом з електричним струмом. Від хлопця вимагали зізнань у тому, що він нібито є членом полку "Азов". Абдуллаєв каже, що не завжди розумів своїх катів та попросив привести перекладача. Російські військові привели йому іншого азербайджанця, родом з Дербента, однак після розмови з ним не повірили словам Хусейна:

“Вони стали мені погрожувати, що якщо я не хочу говорити по-доброму, то буде погано. Вони приєднали апарат до пальців моїх ніг і почали пускати струм. Вони хотіли, щоб я зізнався, що військовий. Але мені не було чого сказати, я їм не брехав, адже я просто студент…”

За словами хлопця, його катували та били щодня та погрожували розстрілом.

“21 березня я мав день народження і мене весь день катували. Катування зупинили лише за п'ять-шість днів до того, як було досягнуто домовленості і мене відпустили. Більше не пускали розряди струму, але продовжували бити… Як правило, били по 10–15 людей одразу. Але це не найжахливіше, електричного струму я боявся більше. Як правило, тортури струмом тривали 20-30 хвилин, а били протягом години. Катування повторювалися тричі на день. Бувало, що я непритомнів, на мене виливали холодну воду і продовжували знущатися далі”, – каже він.

Разом із Хусейном у камері СІЗО утримувалися й інші полонені. Хлопець зміг згадати деяких із них: Сергій Назаров – працівник ДСНС із Маріуполя, Едуард Кростов – працівник одного із заводів, Олексій Лустов – волонтер. Над ними, як переконує Хусейн, “знущалися ще гірше”:

“Особливо над волонтером. Оскільки хлопець мав татуювання на нозі, вони його побили так, що нога сильно опухла. У нього були проблеми з серцем, почався напад, я намагався йому допомогти, після чого мене побили ще сильніше. Як правило, вони не били по обличчю, але чомусь на Едіка це не поширювалося. Коли ми його побачили, на ньому не було живого місця. А через тіло Сергія Назарова постійно пропускали струм та знімали на відео”.

Щодо долі інших полонених, Хусейн каже, що Кростова нібито відправили до окупованого Криму, проте про це розповіли самі російські військові, а тому їхнім словам він не вірить.



Катували полонених не лише кадирівці, а й російські військові з Дагестану та азербайджанці.



З полону Хусейна вдалося звільнити 12 квітня. Вранці того дня в камеру прийшов охоронець, відвів до начальника, а потім хлопець опинився на блок-посту, де його затримали.

“Російські військові зупинили машину, у ній їхала українська родина. Мене підсадили до них, оскільки вони прямували до Запоріжжя. Перед тим як випустити начальник дав мені свій номер і поряд написав букву В. Сказав, якщо мене зупинять, щоб я передав військовим цей папірець. Було дивно це чути, адже саме він щодня наказував, щоб мене катували, і сам брав участь. На одному з блок-постів мене знову затримали російські військовослужбовці, посадили в машину, але я передав номер того чеченця і після розмови з ним мене знову відпустили”.

Коли Хусейн опинився у Запоріжжі, звернувся до лікарні.. Наразі він планує повернутися на батьківщину, а після війни приїхати назад до Маріуполя.