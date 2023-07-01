Автомобілісти Львова заявили про неякісний бензин на АЗС ОККО

09:09 01 липня Київ, Україна

Очевидно, ажіотаж, що виник напередодні подорожчання бензину, породив злочинне бажання у деяких виробників збути "під шумок" неякісний бензин. У зв'язку з цим у Львові вибухнув справжній "бензиновий" скандал.

Близько п'ятнадцяти власників авто заявили, що їхні машини заправили на АЗС неякісним пальним і ті через це нібито зламалися. Про це у п'ятницю, 30 червня, пише Dailylviv.

Як зазначили постраждалі водії, вони заправлялися на АЗС ОККО. Усі вони заливали 95 бензин.

Водночас водії продемонстрували, як виглядає паливо, яким вони нібито заправили машини.

Обурені власники авто прийшли на заправку та викликали поліцію, щоб та розібралася у ситуації.

У мережі АЗС ОККО відреагували на обурення водіїв та вказали, що також намагаються розібратися у ситуації.

"Доброго вечора. Зараз ми займаємося цим питанням. Прохання до постраждалих клієнтів оперативно зафіксувати заяву на нашу Гарячу Лінію - 0 800 501 101. Усі витрати на ремонт буде відшкодовано", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що українці, через подорожчання пального на всіх АЗС (з 1 липня 2023 року), масово вирушили на автозаправні станції, щоб запастися пальним.

Відомо, що із завтрашнього дня податки на паливо повертаються на довоєнний рівень і акциз на бензин зросте до 213 євро за 1000 літрів, на дизпаливо до 139,5 євро, а автогаз залишиться на рівні 52 євро, водночас ПДВ "підросте" із 7% до 20%. Експерти прогнозують зростання бензину А-95 на 18-20% до 53-54 грн/л, дизеля на 9-14% до 48-49 грн/л, а автогазу на 7-14% до 25 грн/л.

Раніше повідомлялося, що ПДВ на пальне з липня повернуть на рівень 20%.