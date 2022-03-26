Автомобіль протаранив ворота і влетів у корпус Чернівецького університету

Водій автомобіля "Renault" пошкодив ворота ЧНУ і в'їхав в один з корпусів Чернівецького національного університету, повідомили в ГУНП в Чернівецькій області.



За інформацією пресслужби, для з'ясування обставин на місце аварії виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції і співробітники Управління патрульної поліції.

"Попередньо правоохоронці встановили, що 32-річний чернівчанин не впорався з керуванням автомобілем Renault і в'їхав у ворота Чернівецького національного університету. Не зупинившись, водій продовжив рух та допустив зіткнення з будівлею одного з корпусів вишу", - йдеться в повідомленні.

Під час ДТП травмовано водія легковика. Лікарі доставили його в медичний заклад з попереднім діагнозом "розрив селезінки", відзначили в поліції.

Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.



Правоохоронці встановлюють усі обставини події.