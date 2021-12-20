Автомобіль двічі переїхав дитину. дитина вижила

Скільки разів говорилося, що дорога - не місце для ігор. Коли батьки втрачають дітей з виду, вони можуть втратити їх назавжди. Страшна аварія сталася в Дрогобичі Львівської області. Там водій автомобіля, здійснюючи розворот на проїжджій частині дороги проїхав короткий відрізок шляху заднім ходом. Не помітивши вибіг на дорогу дитини, він збив і двічі наїхав на 4-річну дівчинку, яка каталася на самокаті.

Аварія сталася, коли батько дівчинки відволікся.

За інформацією поліції, водій автомобіля Volkswagen, 19-річний житель міста Дрогобича, рухаючись заднім ходом, скоїв наїзд на чотирирічну дівчинку. З численними травмами дитину госпіталізували.

Водієві загрожує до трьох років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що вижив в резонансному ДТП під Києвом підліток виписаний з лікарні.

Нагадаємо, 12 липня на в'їзді до Києва водій Mercedes після зіткнення з автомобілем виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з джипом Hyundai Tucson.

У джипі перебувала сім'я, загинули чоловік і дружина, а також двоє дітей: 8-річна дівчинка і 10-річний хлопчик. Ще одна дитина знаходився в реанімації в критичному стані.

Винуватцю трагедії Антону Желепа загрожує до 10 років в'язниці. У момент аварії на чужому авто він був п'яний і під впливом наркотиків. Свою провину він визнав.