Автобус із українцями потрапив у ДТП в Австрії

У вівторок, 19 вересня, на півдні Австрії у ДТП потрапив автобус, який здійснював міжнародне перевезення. Як наслідок, одна людина загинула, близько 20 пасажирів отримали поранення. Серед постраждалих є громадяни України.
Про це пише APA.
За інформацією, ДТП сталася в Каринтії поблизу Міхельдорфа. Двоповерховий автобус із 40 пасажирами та двома водіями прямував до Трієста. З невідомих причин автобус перекинувся.
За даними поліції, серед пасажирів були громадяни Австрії, Словенії, Італії, Німеччини та України. Також відомо, що 19-річна дівчинка, мешканка Верхньої Австрії, загинула. Легкопораненим та постраждалим надали допомогу представники Червоного Хреста.
Після ДТП водій автобуса сам викликав службу екстреної допомоги. У момент прибуття рятувальників в автобусі були поранені. Два водії пройшли тест на алкоголь, результати якого виявились негативними.
Загалом до рятувальної операції залучили 55 працівників пожежних підрозділів.
Про це пише APA.
За інформацією, ДТП сталася в Каринтії поблизу Міхельдорфа. Двоповерховий автобус із 40 пасажирами та двома водіями прямував до Трієста. З невідомих причин автобус перекинувся.
За даними поліції, серед пасажирів були громадяни Австрії, Словенії, Італії, Німеччини та України. Також відомо, що 19-річна дівчинка, мешканка Верхньої Австрії, загинула. Легкопораненим та постраждалим надали допомогу представники Червоного Хреста.
Після ДТП водій автобуса сам викликав службу екстреної допомоги. У момент прибуття рятувальників в автобусі були поранені. Два водії пройшли тест на алкоголь, результати якого виявились негативними.
Загалом до рятувальної операції залучили 55 працівників пожежних підрозділів.
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