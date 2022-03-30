Авіаудари по Ніжину та Чернігову

10:17 30 березня Київ, Україна

Російські загарбники всю ніч обстрілювали Чернігів, а також атакував Ніжин, зокрема, з авіації.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.



«Зменшення активності» на Чернігівщині ворог продемонстрував ударами по Ніжину, зокрема, й авіа, і всю ніч гатив у Чернігові», – заявив він.



За словами Чауса, знову знищено об'єкти цивільної інфраструктури, знищено бібліотеки, торгові центри та інші об'єкти, дуже багато будинків.



«Насправді всю ніч ворог гатив по Чернігову. Але ми все відновимо і наш Чернігів буде ще кращим, ніж був; наш Ніжин буде ще кращим; усі міста Чернігівщини будуть набагато кращими, ніж вони на сьогодні є», – резюмував голова ОДА.