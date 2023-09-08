Авіаудар по Одрадокам’янці: троє загиблих та п'ятеро поранених

14:53 08 вересня Київ, Україна

У селі Одрадокам'янка Херсонської області внаслідок авіаудару російських військ загинули троє цивільних осіб, ще п'ятеро отримали поранення.



Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі.



За його словами, загинули дві жінки та один чоловік. Поранення різного ступеня тяжкості отримали п'ятеро людей, у тому числі одна дитина.



Клименко зазначив, що на місці події працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, рятувальники та волонтери.