Авіаудар по Бериславу: загарбники скинули авіабомби на житлові будинки

Знов ворог атакував авіабомбами місто Берислав у Херсонській області, як повідомили у Херсонській обласній адміністрації.
За даними офіційного повідомлення, російські загарбники скинули чотири керовані авіабомби на житлові будинки, пошкодивши також будівлю лікарні та господарські будівлі внаслідок обстрілу.
На щастя, без жертв.
За даними офіційного повідомлення, російські загарбники скинули чотири керовані авіабомби на житлові будинки, пошкодивши також будівлю лікарні та господарські будівлі внаслідок обстрілу.
На щастя, без жертв.
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