Авіаудар по Бериславу: загарбники скинули авіабомби на житлові будинки

11:52 27 вересня Київ, Україна

Знов ворог атакував авіабомбами місто Берислав у Херсонській області, як повідомили у Херсонській обласній адміністрації.

За даними офіційного повідомлення, російські загарбники скинули чотири керовані авіабомби на житлові будинки, пошкодивши також будівлю лікарні та господарські будівлі внаслідок обстрілу.

На щастя, без жертв.