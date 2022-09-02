Авіація ЗСУ завдала ударів по опорних пунктах ворога

07:48 04 серпня Київ, Україна

Авіація ЗСУ завдала двох ударів по опорних пунктах ворога в районах Благодатного та Правдиного.

"Ворог продовжує ведення бойових дій на займаному рубежі оборони. З метою недопущення наступу наших військ та відновлення втраченого становища нарощує склад угруповання на Криворізькому напрямку за рахунок перекидання підрозділів 35-ї армії Східного військового округу" - Оперативне командування "Південь".



Мобілізувавши сили в роту із застосуванням броньованої техніки, намагався вести штурмові дії за двома напрямками: Білогірка – Андріївка та Сухий Ставок – Біла Криниця. У спробі відновити втрачене становище успіху не мав, відійшов.



Натомість активізувалася ворожа авіація. Двічі парами літаків штурмової авіації Су-25 атаковано населені пункти Бериславського району. Вертолітними парами ворог п'ять разів атакував позиції ЗСУ. Втрат немає.



Вдень південна околиця Костромки була обстріляна реактивною системою залпового вогню "Град". Одна людина загинула, одна поранена, пошкоджено 3 приватні будинки та лінії електропередач.



За результатами виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами забезпечені такі втрати ворога: 31 загарбник, танк Т-72, гаубиці "Гвоздика" та "Мста-Б", 2 міномети, 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки та 1 безпілотник-розвідник.



Підтверджено, що у Чорнобаївці знищено пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту росіян.