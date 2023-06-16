Авдіївка та Торецьк зазнали обстрілу: поранено семеро мирних жителів

15 червня в результаті агресії російських збройних сил, житлові райони Авдіївки і Торецька в Донецькій області були обстріляні, що призвело до поранення семи мирних жителів.
Про це стало відомо із офіційної заяви пресслужби Офісу Генерального прокурора.
За даними слідства, напад на Авдіївку стався приблизно о 08:30, ймовірно, із застосуванням стрілецької артилерії.
Внаслідок інциденту постраждала літня пара, 74-річна жінка та 79-річний чоловік, які отримали поранення від мінно-вибухових снарядів.
О 10:50 окупанти здійснили авіаційний удар по центру селища Північне, неподалік Торецька. За попередніми даними, ворожий літак скинув ФАБ-250, внаслідок чого п'ятеро мирних жителів отримали осколкові поранення та контузії.
Про це стало відомо із офіційної заяви пресслужби Офісу Генерального прокурора.
За даними слідства, напад на Авдіївку стався приблизно о 08:30, ймовірно, із застосуванням стрілецької артилерії.
Внаслідок інциденту постраждала літня пара, 74-річна жінка та 79-річний чоловік, які отримали поранення від мінно-вибухових снарядів.
О 10:50 окупанти здійснили авіаційний удар по центру селища Північне, неподалік Торецька. За попередніми даними, ворожий літак скинув ФАБ-250, внаслідок чого п'ятеро мирних жителів отримали осколкові поранення та контузії.
Було порушено кримінальні справи за фактами порушення законів та норм воєнного часу (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України).
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі