Авдіївка та Торецьк зазнали обстрілу: поранено семеро мирних жителів

18:42 15 червня Київ, Україна

15 червня в результаті агресії російських збройних сил, житлові райони Авдіївки і Торецька в Донецькій області були обстріляні, що призвело до поранення семи мирних жителів.



Про це стало відомо із офіційної заяви пресслужби Офісу Генерального прокурора.



За даними слідства, напад на Авдіївку стався приблизно о 08:30, ймовірно, із застосуванням стрілецької артилерії.



Внаслідок інциденту постраждала літня пара, 74-річна жінка та 79-річний чоловік, які отримали поранення від мінно-вибухових снарядів.



О 10:50 окупанти здійснили авіаційний удар по центру селища Північне, неподалік Торецька. За попередніми даними, ворожий літак скинув ФАБ-250, внаслідок чого п'ятеро мирних жителів отримали осколкові поранення та контузії.

"У момент атаки люди знаходилися вдома та біля під'їздів. Постраждали вісім багатоквартирних житлових будинків та адміністративна будівля. Наразі поліція та рятувальні служби працюють у селищі Північне”, - зазначили прокурори.

Було порушено кримінальні справи за фактами порушення законів та норм воєнного часу (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України).