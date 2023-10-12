Аварія у Львові: затоплено проспект Свободи

11:56 12 жовтня Київ, Україна

Сьогодні, 12 жовтня, у Львові стався прорив конструкції на водопровідній мережі, що спричинило затоплення проспекту Свободи.



Про це повідомляє Львівська міська рада.



На цей момент на місці події проводяться аварійні роботи щодо усунення витоку води. У зв'язку з цим тимчасово довелося відключити подачу води в центрі міста, а також можуть виникнути тимчасові ускладнення для руху транспорту в цій частині дороги.



Планується, що завершення робіт та відновлення водопостачання буде здійснено до 17:00. Органи міського управління також вжили заходів для забезпечення доступу до води для городян, зокрема використання водовозів.