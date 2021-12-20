Аварія в Берліні: автомобіль в'їхав в групу пішоходів

Сьогодні, 26 липня, вранці в Німеччині сталася аварія за безліччю жертв. За повідомленням видання Berliner Morgenpost, в Берліні легковий автомобіль без видимих причин раптово вирулив на пішохідну зону, де скоїв наїзд на товпляться там перехожих. Є постраждалі.

"Водій намагався повернути - ймовірно, на високій швидкості, він не впорався з керуванням і вилетів на тротуар", - розповіли в поліції.

24-річного водія затримали, його підозрюють в замаху на вбивство. У автомобіля, на якому він пересувався, естонська реєстрація.

За даними берлінських рятувальників, в результаті інциденту постраждали семеро людей, стан трьох з них - важкий.

На місці події працювали 60 рятувальників і два вертольоти.

Поліція стверджує, що ніщо не вказує на спробу теракту, проте автомобіль оглянули з собаками, навченими виявляти вибухівку.

Нагадаємо, що на грецькому острові Лесбос легкове авто в'їхало в групу демонстрантів, в результаті чого були поранені шість осіб.