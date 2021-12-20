Аварія в Берліні: автомобіль в'їхав в групу пішоходів

Сьогодні, 26 липня, вранці в Німеччині сталася аварія за безліччю жертв. За повідомленням видання Berliner Morgenpost, в Берліні легковий автомобіль без видимих причин раптово вирулив на пішохідну зону, де скоїв наїзд на товпляться там перехожих. Є постраждалі.
24-річного водія затримали, його підозрюють в замаху на вбивство. У автомобіля, на якому він пересувався, естонська реєстрація.
За даними берлінських рятувальників, в результаті інциденту постраждали семеро людей, стан трьох з них - важкий.
На місці події працювали 60 рятувальників і два вертольоти.
Поліція стверджує, що ніщо не вказує на спробу теракту, проте автомобіль оглянули з собаками, навченими виявляти вибухівку.
Нагадаємо, що на грецькому острові Лесбос легкове авто в'їхало в групу демонстрантів, в результаті чого були поранені шість осіб.
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