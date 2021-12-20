Аварія: під Липецькому згорів автобус з Донецька

На території Росії сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса і газелі в результаті зіткнення автобус загорівся. Автобус прямував з окупованого Донецька в Санкт-Петербург, в момент зіткнення в салоні перебувало 39 осіб.
Повідомляє прес-служба Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ.
Аварія сталася на генеральній трасі Дон. За попередньою інформацією рятувальників в автобусі перебувало 39 осіб, в тому числі одна дитина. Постраждало п'ятеро осіб, з них троє були госпіталізовані в лікарню з легкими травмами, двоє з яких від госпіталізації відмовилися. Решта постраждалих були оглянуті бригадою швидкої допомоги на місці. Пасажири автобуса будуть розміщені в готельному комплексі.
В результаті ДТП постраждало п'ять осіб, двоє з них - водії - у важкому стані. Причини зіткнення рейсового пасажирського автобуса сполученням Донецьк - Санкт-Петербург з мікроавтобусом "Газель" зараз з'ясовуються.
В результаті ДТП постраждало п'ять осіб, двоє з них - водії - у важкому стані. Причини зіткнення рейсового пасажирського автобуса сполученням Донецьк - Санкт-Петербург з мікроавтобусом "Газель" зараз з'ясовуються.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі