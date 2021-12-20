Аварія під Києвом: дві фури зіткнулися біля АЗС (ФОТО, ВІДЕО)

09:28 19 листопад Київ, Україна

Стало відомо, що у Бориспільському районі сталося зіткнення двох вантажних автомобілів, дорожня пригода призвела до госпіталізації одного чоловіка. Про це повідомляють журналісти Надзвичайне.LIVE.

За словами очевидців, вантажівка, в якій перевозили цукор з Туреччини в напрямку Харкова, під'їжджала до АЗС. Неподалік стояла жінка та ловила попутний транспорт. За словами водія фури із цукром, він вирішив підвезти жінку, але далі нічого не пам'ятає.

Фото: На АЗС в Бориспольском районе под Киевом столкнулись две фуры
 
Водій фури з цукром на повній швидкості влетів у вантажівку з вугіллям, яка в цей час заправлялася на АЗС. Від удару фура з вугіллям відскочила до бензоколонки, де в цей час був її водій.
 
 
 

Зі сплющеною кабіною фура з цукром зупинилася за 50 метрів, у неї відразу ж почав горіти кузов. Сам водій не постраждав. А другому далекобійнику пощастило менше, після удару він опинився під задніми колесами. З відкритими переломами кінцівок його забрала швидка.

Другий водій, учасник ДТП, від госпіталізації відмовився, оскільки сам він отримав лише незначні забиті місця.

На місці події працює поліція.