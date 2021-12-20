Аварія під Києвом: дві фури зіткнулися біля АЗС (ФОТО, ВІДЕО)

Стало відомо, що у Бориспільському районі сталося зіткнення двох вантажних автомобілів, дорожня пригода призвела до госпіталізації одного чоловіка. Про це повідомляють журналісти Надзвичайне.LIVE.

За словами очевидців, вантажівка, в якій перевозили цукор з Туреччини в напрямку Харкова, під'їжджала до АЗС. Неподалік стояла жінка та ловила попутний транспорт. За словами водія фури із цукром, він вирішив підвезти жінку, але далі нічого не пам'ятає.