Аварія під Києвом: дві фури зіткнулися біля АЗС (ФОТО, ВІДЕО)

Стало відомо, що у Бориспільському районі сталося зіткнення двох вантажних автомобілів, дорожня пригода призвела до госпіталізації одного чоловіка. Про це повідомляють журналісти Надзвичайне.LIVE.
За словами очевидців, вантажівка, в якій перевозили цукор з Туреччини в напрямку Харкова, під'їжджала до АЗС. Неподалік стояла жінка та ловила попутний транспорт. За словами водія фури із цукром, він вирішив підвезти жінку, але далі нічого не пам'ятає.
Зі сплющеною кабіною фура з цукром зупинилася за 50 метрів, у неї відразу ж почав горіти кузов. Сам водій не постраждав. А другому далекобійнику пощастило менше, після удару він опинився під задніми колесами. З відкритими переломами кінцівок його забрала швидка.
Другий водій, учасник ДТП, від госпіталізації відмовився, оскільки сам він отримав лише незначні забиті місця.
На місці події працює поліція.
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