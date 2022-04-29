Аварія на переїзді: Укрзалізниця попередила про затримку потягів

07:50 30 липня Київ, Україна

Поїзди, що прямують в напрямку Харків - Київ - Харків, сьогодні курсуватимуть з деяким запізненням.

Про це розповіли в пресцентрі Укрзалізниці.

Уточнюється, що аварія сталася на залізничному переїзді поблизу станції Решетилівка.



"Подія сталася о 2:51, на місці аварії працює команда залізничників, щоб якомога швидше усунути наслідки і мінімізувати затримки. Жертв немає", - йдеться в повідомленні.



Як повідомили в пресслужбі компанії, затримуються наступні поїзди:



№ 85 Новоолексіївка - Львів (затримка становить 3 години 35 хвилин);

№ 126 Київ - Костянтинівка (2 години 20 хвилин);

№ 17 Харків - Ужгород (1 година 40 хвилин);

№ 138 Хмельницький - Лисичанськ (1 година 30 хвилин);

№ 10 Маріуполь - Київ (1 година 40 хвилин);

№ 11 Новоолексіївка - Київ (1 година 15 хвилин);

№ 41 Дніпро - Трускавець (1 година 10 хвилин).