Аварія на переїзді: Укрзалізниця попередила про затримку потягів

07:50 30 липня Київ, Україна

Поїзди, що прямують в напрямку Харків - Київ - Харків, сьогодні курсуватимуть з деяким запізненням.
 
Про це розповіли в пресцентрі Укрзалізниці.
 
Уточнюється, що аварія сталася на залізничному переїзді поблизу станції Решетилівка.

"Подія сталася о 2:51, на місці аварії працює команда залізничників, щоб якомога швидше усунути наслідки і мінімізувати затримки. Жертв немає", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в пресслужбі компанії, затримуються наступні поїзди:

№ 85 Новоолексіївка - Львів (затримка становить 3 години 35 хвилин);
№ 126 Київ - Костянтинівка (2 години 20 хвилин);
№ 17 Харків - Ужгород (1 година 40 хвилин);
№ 138 Хмельницький - Лисичанськ (1 година 30 хвилин);
№ 10 Маріуполь - Київ (1 година 40 хвилин);
№ 11 Новоолексіївка - Київ (1 година 15 хвилин);
№ 41 Дніпро - Трускавець (1 година 10 хвилин).