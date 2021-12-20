Аварія на дорозі: у Запоріжжі 19 листопада маршрутка влетіла у вантажний тягач (ФОТО)

На місці аварії співробітники поліції встановили, що мікроавтобус "Mercedes Sprinter" рухався у напрямку села Володимирське. У маршрутці було 8 громадян, пасажири мікроавтобуса.

На місці події було залучено рятувальну службу ГУ ДСНС у місті Запоріжжя, слідчо-оперативну групу поліції, а також патрульні поліції та екстрену медичну допомогу.

Про це повідомив відділ комунікації поліції у Запоріжжі.

У Запоріжжі 19 листопада, о 6:00 ранку на Південному шосе сталася ДТП . Маршрутка зіткнулася із вантажним автомобілем. Внаслідок зіткнення 6 людей було доставлено до лікарні з травмами різного ступеня.

Попереду мікроавтобуса на безпечній відстані зробив зупинку та припаркувався вантажний тягач Renault. Водій маршрутки, чоловік 1988 року народження, не зміг зорієнтуватися на дорозі і не вжив безпечних заходів для об'їзду вантажного транспорту, що стоїть попереду. В результаті сталося зіткнення передньої частини мікроавтобуса із задньою частиною напівпричепа вантажного автомобіля.

У зіткненні постраждали 5 людей, які перебували у маршрутці, та сам водій. Їх забрали до відділення лікарні для надання медичної допомоги.

Поліція встановлює обставини цієї ДТП, а також звертається до свідків дорожньої пригоди посприяти слідству та надати будь-яку інформацію.